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﻿翠絲過兩關——琴心星添好運

2018-12-19 列印
　　第六場「琴心星」上仗發揮如何，大家有目共睹，如果有心洗底，根本不用急於再出。今次換路程與場地，又轉變配搭，贏出來也有大條道理。按血統計，此駒泥地必能應付，反正再跑谷草亦不能退熱，不如在泥地尋找出路，可能還會換來多少分頭，一於再追。

　　尾場「軍力勁」今次負一二二磅，按理韋達必能造磅，但也選擇騎「添好運」，看來後駒今仗機會可秤高一些。事實上，蘇偉賢早前一直替「添好運」報跑其他路程博減分，減分成功後，上次回師泥地立即搏殺，若果狀態能夠保持，今次出戰首本路程必有一爭之力。

珊翠絲
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