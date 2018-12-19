  • 2018年12月19日 星期三
  • 19º
  • 79%
熱門： HMV清盤幣少撒錢案周勵淇閃婚銅鑼灣危站

日報新聞 > 馬經

﻿伊仁絮語——旋風腿強配開齋

2018-12-19 列印
　　第二場「樂多福」今季三戰均排外檔，仍能交出上乘速度，可惜早段耗力太多，加上貫注力不足，故未能上名。其實此駒跑泥地成績不俗，曾在千二米負於「劍飛聲」而爆出大冷腳。以往兩度由莫雷拉出爭泥賽均所負不遠，今仗排位理想，若遇上利前領的場地偏差，勝算更大。

　　第四場「旋風腿」上仗早段落後頗多，末段略為收復失地，最終跑入第五。大前仗僅不敵佔形勢之利的「怪獸都市」，表現亦佳。今仗由祈普敦改為雷神，威力大為提升，只要早段能緊隨領放馬之後，很有機會打破悶局。

Ian
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd