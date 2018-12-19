﻿重點出擊——勁飛寶寶五班夠惡

每當出現疑似場地不利後追的偏差時，賽後做功課之難處，在於要在快步速場合判斷是利前置還是利後追。一般來說，看取得前列名次的馬是居前或是後追的佔多數，會有些啟示，不過亦有例外。就像十一月二十八日總場次182的四班泥地一六五○米，該仗頭三段步速比標準快逾1.3秒，理論上是不利前置，然而，最後跑二至四名的馬偏偏就是沿途居頭三位，那是否代表場地不利追的因素蓋過了步速的影響？ 猶幸當日並非只得一場泥地賽，在其後一場183場次三班泥地一哩，頭三段步速比182場次慢了0.65秒，若場地不利追的話，理論上應更加是前置馬的天下，可是莫說頭馬「烽煙四喜」早段包尾，甚至最後跑二、三名的馬，出彎前也...

2018-12-19