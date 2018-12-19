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日報新聞 > 馬經

﻿重點出擊——勁飛寶寶五班夠惡

2018-12-19 列印
　　剛戰葉楚航憑「連利福將」、「暴風俠」及「競技勇士」中三元，最重要是賠率並非雞肋，同時為潘頓帶來在港第九百場頭馬。巧妙之處是當日葉廄七路興兵，只得潘頓成為航哥寵兒，明刀明槍反而換來賠率，妙極！像早前的「赤水神駒」及「紅星」用見習生贏馬之後，改配大師傅能再下一城，當大多數人認為這兩駒雙重加磅不利，後駒贏馬更冷至三十倍，航哥的部署不由你不服！

　　第一場「勁飛寶寶」歷來二十戰僅一勝，今初跑泥地兼扳長至一哩，眾多不明朗因素之下，臨場成冷很合理。但有兩點值得留意，此駒今季五仗皆跑短途，上賽減至四十分，本可報跑五班賽，卻繼續出戰四班。回顧牠上季唯一勝仗，初落五班即以輕鬆姿態贏馬，顯然是班利使然，今仗抽靚檔起步，相信易於發揮，見習生亦可駕馭！

安西教練
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