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﻿馬場浮世繪——四次谷戰跑道安排有變

2018-12-21 列印
  馬會昨日公布，下列谷草賽日的跑道選用將更改，包括明年一月九日的B 跑道改為A跑道，一月十六日C跑道改為 B 跑道，一月二十三日的C+3跑道改為C跑道。另外本月二十六日谷戰事原本用A跑道，現改為C+3跑道，主因設於終點柱區域附近並伸展至B跑道的一條灌溉用水管，於今周一被發現爆裂而需要維修。

馬場浮世繪
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