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﻿馬場浮世繪——阿苗老霍告仔周日缺陣

2018-12-21 列印
  聖誕和新年假期為外國人全年最重要的節日，雖然今季賽事編排特別頻密，但練馬師苗禮德早於本周二晚已經離港，返回祖家南非探親及歡度假期，而其同鄉霍利時亦會在今日離港返回南非，他們兩人預計在新年後才回港。此外，練馬師告東尼昨日亦離港出外度假及慶祝生日。因此，以上三人於周日賽事均不會在港督戰。

馬場浮世繪
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