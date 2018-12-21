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﻿馬場浮世繪——冬季全泥賽仍未有定案

2018-12-21 列印
  前晚沙田全泥地夜馬投注額高達十二億八千萬，然而馬會稍後仍會就是否在冬季期間舉行泥地夜賽作檢討，因為草地跑道換了冬草之後，跑馬地馬場草地跑道情況良好，是否需要保養跑道舉行泥地賽值得商榷，而即使泥地賽投注額令人滿意，但如果舉行跑馬地草地夜馬，可以吸引更多顧客入場，場內亦可以舉辦更多娛樂活動。

馬場浮世繪
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