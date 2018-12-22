﻿馬場浮世繪——雲絲仙子繼續服役

雖然「雲絲仙子」已無須再證明自己的實力，團體成員亦明白到馬匹來季已八歲年紀非輕，但此駒無論身體和心理健康都相當良好，所以決定讓牠多服役多一季，但如果其狀態和心理上出現任何問題，令團體成員感到不滿意，將立即申請讓牠退役。
馬場浮世繪
位於長沙灣的綠置居麗翠苑昨日開始派發申請表，以市價四二折推售，最平單位只售九十三萬二千元，首期四萬七千元即可上車做業主。大清早便吸引約二十人到場排隊等候，排頭位的李先生大讚麗翠苑價格吸引，交通方便，希...
2018-12-22
華為副董事長孟晚舟於當地十二月一日在加拿大溫哥華應美國要求被拘留，十二日獲准保釋後，內地媒體再披露孟晚舟有寫日記的習慣，孟晚舟在獲保釋後十九日寫的一則日記披露了她在法庭首次落淚的幕後原因。 近日日本東京一名市民向華為發出一封聲援信，稱孟晚舟事件對他來說並不是一件可以袖手旁觀的事情。因為華為曾經在日本地震時伸出過援手。信中寫道在二○一一年東日本大地震期間，當其他公司都在忙着撤退時，只有華為在危險沒有消除的情況下，毅然進入災區，抓緊搶修被地震損壞的通訊設施。 孟晚舟在日記形容「人間自有真情在，當自己遇到危難的時候，才知道曾經被這麼多的陌生人關愛着」。她又引述律師說從業...
2018-12-22
美國總統特朗普宣佈從敍利亞撤軍後一天，國防部長馬蒂斯周四突然宣佈辭職，明年二月底正式離任。據報，兩人在政策上有重大分歧，馬蒂斯曾經勸喻特朗普不要作出撤軍的決定。 特朗普較早前在Twitter發佈訊息表示，馬蒂斯將於二月底退休。不過，馬蒂斯的說法卻不是這樣。他在辭職信中對特朗普說：「因為你有權任用一位在各種議題上與你更合得來的國防部長，我相信對我來說，辭職是正確之舉。」 白宮一名高層官員說，馬蒂斯周四下午進入白宮與特朗普面談。其間通知特朗普他決定離開政府。 馬蒂斯曾經說過，在兩大問題上不同意特朗普的看法。特朗普前年參選總統期間曾表示支持嚴刑逼供例如水刑，但馬蒂斯認為行...
2018-12-22
中半山為港島傳統豪宅地段，毗鄰灣仔和金鐘商業區，其中位處堅尼地道的金鑾閣，自成一隅。是次介紹其中頂層連天台特色戶，實用面積約1,198方呎，居高臨下，外望寧靜市景，連約1,000方呎天台，可隨意種植花...
2018-12-22
內地首批重推的手機遊戲，部份已經完成審核，並正核發版號，刺激遊戲為其最大收入來源的騰訊（700）急升4.5%，單股貢獻恒指112點升幅。恒指在騰訊帶動下，由低位拗腰回升，全日波幅達491點，恒指收升129點，報25753點，但全周仍跌341點。 國指曾跌穿一萬關口，但見9922點低位後回升，收報10100點，升10點，中止五連跌。大市成交金額增至912億元。 騰訊彈4.5%報315.2元 2018年度中國遊戲產業年會在海南省海口市召開，中宣部出版局副局長馮士新在會上表示，首批送審遊戲已經完成審核。騰訊低見297元後回升，收彈4.51%，報315.2元。其他遊戲股方面...
2018-12-22
青訓和進攻本是曼聯核心價值，惟功勳領隊費格遜退休後，經歷三任主帥都無以為繼。紅魔看守領隊蘇斯克查身為費爵爺昔日愛將，除要領軍重返勝軌，還矢言要為球隊重塑紅魔本色，難怪甫上任即大讚陣中兩名青訓鋒將拉舒福特及連格，今晚英超勢率他倆作客擊敗卡迪夫城，提早和球迷歡度聖誕，客勝無問題。 （Now621台周日凌晨1:30直播） 昔日費格遜建立的曼聯王朝，青訓和進攻均是重要元素，最著名的青訓產品首推七小福。後費格遜時代三任主帥─莫耶斯、雲加爾及摩連奴均未能延續傳統，難怪在效力曼聯十一年間身為費爵爺得力後備殺手的蘇斯克查直言：「作為英超豪門，我們必須踢出讓球員和球迷均享受的足球。」...
2018-12-22
聖誕節是與好友歡聚的日子，無論送禮給摯愛，還是獎勵自己，都帶來購物衝動。想購物又要顧住荷包，Zoey精選了E-Max Warehouse的聖誕開倉優惠，如首飾、手袋、衣服、鞋履等，一應俱全，送禮自用均...
2018-12-22
「賴太」鍾欣潼（阿嬌）和老公賴弘國前晚在尖沙咀舉行婚宴，新娘阿嬌拋花球掀起爆笑高潮，容祖兒推波助瀾成功造就關智斌（Kenny）搶到花球！有份出席的好友連環晒婚宴照片，蔡卓妍（阿Sa）與男友石恆聰（An...
2018-12-22
沒有太在意侍應小心翼翼捧來的大煲湯，一來與同枱的人傾得投機，二來這非鮑參翅肚等名貴食材炮製的燉湯，原只當家常例湯，但當再捧湯渣上枱時（見圖），趕快嚐一碗，然後再添一碗。 湯過二巡，才醒起這煲湯是「一壺...
2018-12-22
澳洲著名練馬師華禮納昨午發出一項聲明，內容為他與「雲絲仙子」的馬主團體成員研究後，終於取得共識，「雲絲仙子」將繼續於二○一九至二○二○年馬季服役。 雖然「雲絲仙子」已無須再證明自己的實力，團體成員亦明白到馬匹來季已八歲年紀非輕，但此駒無論身體和心理健康都相當良好，所以決定讓牠多服役多一季，但如果其狀態和心理上出現任何問題，令團體成員感到不滿意，將立即申請讓牠退役。 馬場浮世繪
2018-12-22