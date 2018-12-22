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﻿馬場浮世繪——雲絲仙子繼續服役

2018-12-22 列印
  澳洲著名練馬師華禮納昨午發出一項聲明，內容為他與「雲絲仙子」的馬主團體成員研究後，終於取得共識，「雲絲仙子」將繼續於二○一九至二○二○年馬季服役。

  雖然「雲絲仙子」已無須再證明自己的實力，團體成員亦明白到馬匹來季已八歲年紀非輕，但此駒無論身體和心理健康都相當良好，所以決定讓牠多服役多一季，但如果其狀態和心理上出現任何問題，令團體成員感到不滿意，將立即申請讓牠退役。

馬場浮世繪
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