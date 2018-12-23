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﻿勝在有方——精益求精後上出冷

2018-12-23 列印
　　「精益求精」上季出道頭三仗全勝，初上三班之役無疑賺了偏快步速，但能拋離當時演出甚準之「友享友賞」，以後駒其後可在三班賺形勢上名計，本身此場頭馬至少值三班頂。大幅加分後要負頂磅，一次氣管有血下跟「有理共想」跑近，另一次則造終極時速21秒99，衝近當時銳得交關兼受讓二十三磅之「神威敖翔」，確認屬年輕PPG精英。今季初出於泥地走不利之路段仍能跟最近狂勝之「精算閃擊」跑近，進度不差。剛戰則在變化場地偏快步速下跟得太急，同樣敗不足據。四歲馬只跑了七仗，沒理由已停止進步。今轉到田草直路賽遇快馬甚多，形勢正似上季狂勝之時，於中間路段可像「有理共想」般，憑較佳氣量和級數後上出冷。

　　「財高八斗」前仗縮程一千於不利路段跟「薈力之城」串Q，如今一來一回賺了廿二磅，如中間路段有利便可反先。「大風暴」剛戰重返田草千二未能貼欄也能入位，確認踏入正軌，大馬操足而體重保持，有冷機。

方駿暉
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