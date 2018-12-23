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﻿翠絲過兩關——達龍駒放馬過來

2018-12-23 列印
　　原來近兩場田草二千米賽事均由蘇兆輝所贏，恰巧今次在其胯下角逐此程的「放馬過來」及「達龍駒」都是牌面馬，可一起列作重心。

「放馬過來」在港三季雖只一勝，然而每逢態起時，演出都非常準繩，上季由十一月至三月一連五仗奪一冠三季一殿。今季賽績又有相若之處，前仗入腳正值十一月，上仗再添一季，可知狀態正處勇境。今次出戰二千米一樣合適，就算唔贏都應有三甲，乃贏位兼投的最佳對象。

　　「達龍駒」必是季內四歲系列的主角，上仗初出跑一哩入位，可視作熱身性質，今仗跑二千米必合適得多，有力取勝。

珊翠絲
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