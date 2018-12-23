﻿伊仁絮語——永常喜唞夠再搏

第二場四班二○○○米。此場除了「寶正寶」之外，全場沒有另一駒曾經以領放跑法而交出好表現，形勢與上周日的一組四班千六米相似，估計又會是「寶中寶」單騎領放的格局。除前駒之外，比較上形勢會較有利的，應是有前速而又排好檔的「蒜頭爺爺」。 無疑，六歲的「蒜頭爺爺」上季在潘頓胯下取得一冠兩亞後，相信里程已七七八八，高位應已出現了。然而，此駒今季成績雖然一般，但本身性能傾向中長途，千八米應是起點，可是季內卻有三仗是跑千六米，明顯地主理人是有心讓馬兒寓賽於操兼減分。 經以戰養戰逐步跑起狀態後，上仗「蒜頭爺爺」強配蘇兆輝出戰谷草千八米，部署是季內最像樣一次，在沿途走二疊居中而又遇上快步速，形...

2018-12-23