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﻿伊仁絮語——永常喜唞夠再搏

2018-12-23 列印
　　第一場「永常喜」今季一出即在直路賽擊敗「好叻仔」勝出，其後連敗三仗，卻僅獲減一分。仔細觀察牠近三仗的走勢及賽事形勢，先於泥地千二米大敗，賽後騎師指馬兒在前往起步點途中，未如今季首仗勝時般精神抖擻，沿途催策亦欠缺反應。後來「永常喜」往從化訓練並在試閘中取勝，返港後前仗跑谷草一千，全程走外疊也追入第五，表現大有起色；上仗則因為未能取得遮擋而影響發揮。查「永常喜」以往兩勝直路賽，可見路有專長，加上距離上仗已休息個多月，有助養回體力，看牠最近晨課表現亦佳，今配黃俊減七磅，有力重啟勝門。冷門可留意「加加友福」。

　　第二場「鑽飾神聖」今季四戰僅得一席季軍，表現令人失望。季內初出一役跑沙田一哩，末段後上如箭，最終僅負於三班頭馬「巴基之友」。對上兩仗角逐泥地敗不作準，今仗雖初跑二千米，但牠在外地曾勝千六米，並且在千八米表列賽上名，預計應可應付長途，配巫顯東令負磅更輕，值得捧場。

Ian
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