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﻿馬場浮世繪——前摩廄主帥馬素爾病逝

2018-12-25 列印
　　曾於九十年代初曾來港，先後擔任公司騎和大摩馬房主帥的馬素爾，剛周日晚因胰臟癌病逝，終年六十歲。這位前悉尼冠軍騎師來自柏斯，十五歲時到新威爾斯省學藝，其後獲得當年有「盃王」稱號的甘明斯注意，促成兩人合作並攻下不少大賽。其後馬素爾來港發展，最重要勝利是於九三年夥拍「計惑」贏出香港國際盃（香港盃前身）。其後他返回澳洲，於九九年策「着時」贏出墨爾本盃，翌年宣告掛靴。

　　澳洲馬圈為了悼念馬素爾，明日蘭域馬場舉行夏日盃時，所有參賽騎師將臂纏黑紗，而周六該馬場亦將舉行一場以馬素爾命名的紀念賽。

馬場浮世繪
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