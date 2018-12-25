﻿馬場浮世繪——澳洲禁港令暫未見曙光

為了迫自己儲錢，不少人會買儲蓄壽險。保險代理在推銷這類保單時，標榜在供款期後，保單回報可達數倍之高，驟聽似乎非常吸引。有精算師表示，保險公司以紅利及滾存利率推算回報，「令人感覺上回報好好」，但兩者皆屬非保證；在最實際的保證回報部份「供30年可能都是得1厘左右」。 保險產品比較平台10Life創辦人之一兼精算師倫凱恩稱，大部份長年期的儲蓄壽險產品，其保證回報部份都偏低，主要賣點以非保證部份吸引人投保。本報比較市場上的儲蓄壽險，以保誠的特級「雋陞」儲蓄保障計劃II為例，以月供約1500元，供款期8年計，總繳付保費約14.8萬元。若單以保證回報計，需要33年後才大致回本。不過，計...

2018-12-24