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﻿馬場浮世繪——澳洲禁港令暫未見曙光

2018-12-25 列印
　　澳洲農業及水資源署自去年十月開始，禁止馬匹直接從香港入境，即使今季初一度似有放寬迹象，而兩地有關部門並曾構思一次過放寬安排，讓澳洲馬可以來港參加國際賽，可是最終未能成事。香港馬會亦只好本着其編排越洋賽事的發展方針，今季大幅減少轉播及受注澳洲賽事。故今年十月至十一月間，只編排覺士盾賽馬日和墨爾本盃賽馬日兩次賽事，下半季更全無轉播澳洲賽事，事件目前仍有待圓滿解決。

馬場浮世繪
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