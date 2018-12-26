勝在有方——塑料喜重開勝門

「塑料喜」前季尾贏谷草一哩後，至今只加添六次上名成績而未再勝，但上季尾於田草千八被配上十磅生之「進綵」狂燒，本身頭千四米造1分23秒66，於三班也屬超快，仍能跟其後可在三班入前兩名之「可愛寶」串Q，當時仍交出四班中上級水準。今季轉投丁廄首仗則放得太慢，不合均速發揮，末段才被其後能入位之「駿協精英」和「事必獲利」衝過，表現其實不算差。其後再出於不利之大外疊交不出應有水準，不足為據。賽後隔七星期才再出，早前泥閘按實走勢從容，拆開兩組後於此場遇對手甚弱，休後頭兩仗常交出好表現。最重要是排檔復好，走內疊前置，可盡展均速威力而重開勝門。



「埼豐」前仗段段快開下第四次贏谷草一哩，亦是均速力強之路程專家，剛戰如非末段外斜應可連捷，可惜因此耗力稍多，故退作副選。「君子承諾」比上季尾入Q時低了六分，起用巴度也只負一一九磅，近期耗力不多，排檔內移而快馬增多，冷腳所在。



方駿暉