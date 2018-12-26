伊仁絮語——悅目星光穩位望贏

第一場「悅目星光」今季曾在谷草一哩輕取「陽明高高」及「馬到成功」，窄場性能毋庸置疑，上仗跑泥地不合腳法，前仗場地遇雨起變化，落敗皆不能作準。今仗除了改動配備，同時換上英國三屆冠軍騎師蘇兆輝，可見幕後求勝心切，在少馬的場合下，對於這匹具有速度的賽駒頗為有利，加上今場對手不多，以其級數應穩位望贏。



第三場「心中有善」今季兩度上陣，上仗休後復出只負於「怡德」兩乘多，表現不差。前季曾取得三捷，上季一直處於減分期，苦戰十三場僅兩度上名，其中一仗在貝湯美胯下能克服十二檔及重磅，最終僅負於可在四班上名的「港林福星」，同時擊敗忠心準繩的「金童」，論級數絕不遜色。目前評分已降至近季新低，再由獲減五磅的巫顯東壓陣，只要早段沒有對手鬥搶，當有機會一爭。



Ian