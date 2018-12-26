翠絲過兩關——紅運戰士金匯昇

今次「紅運戰士」首度不是與「鄉村瑰寶」同日上陣，不過就算今夜列陣，馬房也有其他質優廄侶配合，一樣可作變倍器。上仗此駒首度出戰千八米，僅負短頭位已算合格。今次回師更合的一哩，並由主帥親征，實有不勝無歸之感。
珊翠絲
富貴飛車黨昨晨以大埔公路作賽車場，六輛總值約二千二百萬元超級跑車，疑非法賽車，風馳電掣，警方到場追截，其中一輛法拉利疑失控翻車，男司機及女乘客輕傷。六車最終落網，全部司機被捕。 警方近期接獲投訴，指周...
2018-12-24
加拿大繼前日正式要求中方立即釋放被捕人士後，外長方慧蘭周六表示正與全球盟友合作，尋求在華加國公民的獲釋，強調兩人被捕「不但是加拿大的事」。她重申兩名被捕公民是無理被捕，要求立即放人。 方慧蘭於當地時間周六在記者會上表示，接下來的幾天內將與盟國高層官員保持接觸，對中國政府施壓，要求中國釋放被拘押的兩名加拿大公民。又證實於上周五就事件與中國駐加拿大大使交涉，透露中方沒有將華為副董事長孟晚舟案件與加國公民被捕聯繫在一起。 英國廣播公司報道，對於外界認為事件是中國對加方的報復，方慧蘭指如果有任何關聯都是「極度不恰當」。加拿大多次重申孟晚舟案不是政治問題，而是根據與美方的引渡條約辦事...
2018-12-24
美國聯邦政府繼續局部停擺，總統特朗普取消到佛州度聖誕假，繼續與民主黨就臨時撥款議案是否包括邊境圍牆撥款磋商，但雙方仍未有讓步的跡象。據報，副總統彭斯與參議院少數黨領袖舒默會面，提出新方案，希望打破僵局。但參議院和眾議院周六最終在未能解決政府停擺問題下休會，直到周四（二十七日）再開會，意味政府部份部門的停擺會跨越聖誕節。 在周六局部停擺的第一日，眾議院及參議院均復會，尋求讓聯邦政府盡快恢復運作。但民主黨未有讓步跡象，舒默指，現有方案已包含逾十億費用，用於邊境保安，批評今次停擺與邊境安全根本無關。 批特朗普意氣用事 舒默批評特朗普過去兩周意氣用事，要求美國納稅人支付一個...
2018-12-24
中半山為港島傳統豪宅地段，毗鄰灣仔和金鐘商業區，其中位處堅尼地道的金鑾閣，自成一隅。是次介紹其中頂層連天台特色戶，實用面積約1,198方呎，居高臨下，外望寧靜市景，連約1,000方呎天台，可隨意種植花...
2018-12-22
為了迫自己儲錢，不少人會買儲蓄壽險。保險代理在推銷這類保單時，標榜在供款期後，保單回報可達數倍之高，驟聽似乎非常吸引。有精算師表示，保險公司以紅利及滾存利率推算回報，「令人感覺上回報好好」，但兩者皆屬非保證；在最實際的保證回報部份「供30年可能都是得1厘左右」。 保險產品比較平台10Life創辦人之一兼精算師倫凱恩稱，大部份長年期的儲蓄壽險產品，其保證回報部份都偏低，主要賣點以非保證部份吸引人投保。本報比較市場上的儲蓄壽險，以保誠的特級「雋陞」儲蓄保障計劃II為例，以月供約1500元，供款期8年計，總繳付保費約14.8萬元。若單以保證回報計，需要33年後才大致回本。不過，計...
2018-12-24
摩連奴剛被曼聯辭退，接棒的看守領隊蘇斯克查周六英超率紅魔進攻大解放，作客5:1大勝卡迪夫城提早歡度聖誕。娃娃臉殺手直言只是讓眾將做回自己，適逢車路士全失三分，即號令群魔力追殺入前四名！ 上周三走馬上任的蘇斯克查領軍第一仗，立即將摩連奴的保守戰術來個一百八十度翻身。曼聯憑右翼連格梅開二度，左翼安東尼馬迪爾、前鋒拉舒福特及中場安達靴里拉各建一功，5:1大炒由中場甘馬拉沙十二碼破蛋的卡迪夫城。 紅魔自前功勳領隊費格遜退休戰，一三年五月英超作客5:5和西布朗後，首次於聯賽入五球。蘇斯克查助球星回勇，坦言只是微調而已：「我只是讓眾將做回自己，當球隊有這些質素非凡的球星，事情...
2018-12-24
近期手機商頻頻發佈新型全熒幕手機，然而追求熒幕沒有前置鏡頭佔去一角的話，小米MIX 3會是首選之一，以滑蓋機身巧妙隱藏前置雙鏡頭，6.39吋大畫面視野毫無阻擋之餘，還配有頂級效能，港版定價四千元有找，...
2018-12-24
37歲「生煎包王子」蕭潤邦（Oscar）昨日豪使七位數（百萬計），按傳統儀式以八人大紅花轎迎娶31歲嬌妻江若琳（Elanne），一對新人「喊包」上身，Oscar承諾對Elanne的愛一生不變，亦會為老...
2018-12-24
內地多個省份爆發非洲豬瘟疫情，台灣高度戒備，香港不能怠慢，因為非洲豬瘟暫未有疫苗可治，若傳入香港並落地生根，將帶來衞生風險，當局必須即時加強防疫措施。 非洲豬瘟在內地大爆發，台灣示警，指非洲豬瘟一旦登陸，由於無疫苗可接種，最少要二、三十年才可以消滅疫情，對經濟衝擊將超越口蹄症，並波及民生物價。台灣當局的防疫工作已緊密展開，並即時修例，提高違法攜帶豬肉製品入境的罰款，以重罰與嚴格防堵豬瘟入台。 雖然豬瘟暫不傳人，但進食未煮熟的病豬肉，可能引起不適，而過去多次禽流感疫情均顯示，禽畜疾病變種可傳人，並造成人命傷亡，若非洲豬瘟變種，一旦襲擊人類，後果不堪設想。 港府不能輕視內地非洲...
2018-12-24
第四場四班一○○○米。「金匯昇」因上仗輕勝令今仗被過分熱捧，不無變數。要知道此駒上仗一衝即過的姿態雖然吸引，但或多或少受惠於走位出色且直路走有利場地，今仗負頂磅若際遇不如上仗，贏面殊不樂觀。 反而今季已一再有千二米馬縮爭此程取得佳績，今仗便有「陽明滿滿」、「善傳千里」都是近仗在千二米有表現，當中前駒在156場次，早段與幾匹對手鬥燒仍可保三甲，若計及千二米賽事的水準稍高於一千米，其該席三甲的水準不會遜於「金匯昇」上仗的頭馬。今仗「陽明滿滿」排二檔起步，頗大機會能在入彎前進佔貼欄的包廂或中游位置，只要直路上不再像上仗般未能望空，可坐位望贏。 仲達
2018-12-26