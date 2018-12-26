翠絲過兩關——紅運戰士金匯昇

第四場四班一○○○米。「金匯昇」因上仗輕勝令今仗被過分熱捧，不無變數。要知道此駒上仗一衝即過的姿態雖然吸引，但或多或少受惠於走位出色且直路走有利場地，今仗負頂磅若際遇不如上仗，贏面殊不樂觀。 反而今季已一再有千二米馬縮爭此程取得佳績，今仗便有「陽明滿滿」、「善傳千里」都是近仗在千二米有表現，當中前駒在156場次，早段與幾匹對手鬥燒仍可保三甲，若計及千二米賽事的水準稍高於一千米，其該席三甲的水準不會遜於「金匯昇」上仗的頭馬。今仗「陽明滿滿」排二檔起步，頗大機會能在入彎前進佔貼欄的包廂或中游位置，只要直路上不再像上仗般未能望空，可坐位望贏。 仲達

2018-12-26