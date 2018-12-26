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翠絲過兩關——紅運戰士金匯昇

2018-12-26 列印
　　筆者本來不看好上仗「金匯昇」的機會，因為在騎師賽配上第一次角逐谷草的簡國能，根本難有信心。最終鞍上人只是坐穩，便能贏馬而回，明顯是贏在馬匹超級。試問如此超班之馬，今回改由莫雷拉執韁，又怎有敗理？

　　今次「紅運戰士」首度不是與「鄉村瑰寶」同日上陣，不過就算今夜列陣，馬房也有其他質優廄侶配合，一樣可作變倍器。上仗此駒首度出戰千八米，僅負短頭位已算合格。今次回師更合的一哩，並由主帥親征，實有不勝無歸之感。

珊翠絲
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