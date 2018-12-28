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﻿馬場浮世繪——安國倫在澳洲要長期治療

2018-12-28 列印
  澳洲騎師協會昨日就上月二十五日策騎「美麗寶寶」墮馬重創的騎師安國倫的傷勢情況，發表一項聲明，內容講安國倫在事發後兩星期已返回雪梨，之前他曾在威爾斯親王醫院接受手術，而返回澳洲後，他在當地醫院再次接受手術，目前仍在Royal North Shore醫院留醫。

  安國倫主要是脊椎骨骨折及移位，另外脊髓亦受傷，經過手術之後，脊椎骨已經調正及穩定，不過主診醫生認為，這種傷患在初期難以完全準確地了解情況，故此安國倫要長期接受治療，而且仍有機會最終是四肢癱瘓。此外，聲明提到安國倫太太及三個子女在事件發生後得到多方的支持，需要向各界致謝。

馬場浮世繪
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