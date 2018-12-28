﻿張氏理論——沙田馬場四十歲

明天是補賽日，也是沙田馬場四十周年慶祝日，我無出席四十年前沙田揭幕賽日，因為當年仍未入行，也購不到公眾馬牌入場，只能在家看電視直播了。仍記得當年谷中日賽只是例跑八場，但由於大家未熟沙田設施，每場要相隔四十分鐘，所以只編排七場。這七場維持了好幾次近半季，因此馬彼得一日五捷時，仍是只賽七場了。



當年到沙田的交通仍未發達，要到沙田馬場甚花時間及車費昂貴，當年乘小巴入場要十多元，比今日火車還貴，也因交通不便及需要控制人數，公眾席馬場是要預售的，因為基本上九成賽日都滿座，谷中夜賽七時四十五分開跑，一定要於六時半前才有把握入到場。



沙田公眾馬牌是十元，幾十年如一日，但當年可以炒賣到三十至五十元，令不少黃牛黨有厚利。但到了今天，十元馬牌是區區小數，但入場人數不多，更要於大賽日造勢而派免費飲食券。俗語說是送叉燒飯引人入場，用意是篤數。



張福元



