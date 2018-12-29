  • 2018年12月29日 星期六
  • 13º
  • 69%
熱門： 劉德華寒冷天氣非洲豬瘟賣地計劃回顧2018

日報新聞 > 馬經

﻿勝在有方——珍珠鳳凰有望出頭

2018-12-29 列印
　　「珍珠鳳凰」上季年僅三歲，出道首仗於田草千二米以全場第二快末段22秒64衝近，已展現上佳追勢。再出轉跑千四米可跟其後能贏之「開心遊戲」、「萬利高」和「喜得福」跑近，確認質素能力甚佳。連拼後表現回落，正是年稚馬處於反覆期之常見現象。今季轉投苗廄，初出氣管多血下跟跑，不足為據。上仗遇上偏慢步速且場地極不利追，仍能跟已再勝之「再享耆成」跑近而氣走「蟲草之星」和「魅力知寶」，末段僅次於早一場之超級頭馬「請跟我來」，屬出色亞軍。今隔五周再出，細馬體重微升屬佳兆，只跑了六仗之四歲PPG有望出頭交代。

　　「超能量」上仗初跑田草千四遇偏快步速，直路走不利之內疊路段也能得殿軍，母系源自Zabeel，可能均速增程才合發揮，上了寶貴一課後可提升名次。

方駿暉
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd