  • 2018年12月29日 星期六
  • 13º
  • 69%
熱門： 劉德華寒冷天氣非洲豬瘟賣地計劃回顧2018

日報新聞 > 馬經

﻿翠絲過兩關——開心大師舞士精神

2018-12-29 列印
　　今季四班賽事產生一百一十一場頭馬，負頂磅的馬只贏了六場，當中田草只佔兩場，比率極低。

　　第三場「噴火龍」前仗贏田草千二極其輕鬆，但依上述數據，今場絕非獨贏佳選。「開心大師」前次跑直路賽有追勢，反映落到四班已有反彈餘地。上仗演出平平，只是牌仔未能發揮所致，今次換上潘頓操刀，賠率必較前駒好分，更有捧場價值。

　　天王郭富城過去兩匹愛駒初出都有好成績，今次「舞士精神」是精心挑選來港，早前試閘一放到底，方嘉柏應會效法過往同主馬之部署，力求一出即拼！

珊翠絲
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd