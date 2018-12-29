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﻿伊仁絮語——快樂凱旋有權即食

2018-12-29 列印
　　第五場有三匹初出馬上陣，筆者較為看好「快樂凱旋」。這匹出自「裝甲車」的四歲馬，來港前三出兩捷，並在表列賽跑入第四，表現穩定。來港後兩度試閘，最近一課前速不俗，近期由副練及潘頓輪流主理，可見備受重視，走勢亦漸上力，今跑直路賽排十四檔，形勢非常有利，可期一出即勝。

　　第六場「我意」上仗初出跑泥地千二，早段留居後列，末段在外疊追前甚多，最終跑入第六。其實當日的泥地跑道極利前領，牠最終能造出全組最快末段，表現委實不差。今場潘頓捨棄騎開的「自然君子」及「正氣凜然」而就之，值得留意。

Ian
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