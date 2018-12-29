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﻿重點出擊——力王坐位望贏

2018-12-29 列印
　　第八場「力王」今季初出跑千八米即上名，反映承接上季尾佳態，前仗跑谷草千八大敗而回，主因中段於外疊過早發力，不足為據。雖然牠歷來只在四班交出頭馬，但細看牠多場走勢，猜測霍利時心意並非求減分。

　　上仗「力王」初配利敬國，並排一檔起步，本來如虎添翼，但騎者於起步後刻意將牠移離內欄，明顯是為了直路階段抄外圍衝刺作準備，而在過往多仗顯示，馬兒於外疊望空效果最佳。可惜上仗在存心出撃之下，約於最後五百米受到「勇敢傳說」墮退影響，致使轉彎兜大外疊蝕位無數，但末段竟能維持追勢，並且衝入季軍，末段更造24秒11全場最快時間。反觀今場對手，較強者獨得一匹季內曾勝三班泥地的「怪獸剋星」，餘駒皆五十步笑百步，本身跑沙田二千米曾上名，坐位望贏應無難度。

安西教練
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