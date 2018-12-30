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﻿馬場浮世繪——天池怪俠蘇偉賢贏二百W

2018-12-30 列印
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　　蘇偉賢昨日憑「天池怪俠」贏馬，雖然這場頭馬是其從練後第二百Ｗ，不過練者似乎忘記了，賽後要別人提醒，才知道自己邁向新里程，因此立即O嘴做出「二」字手勢，表情趣怪兼興奮！之後蘇偉賢表示：「『天池怪俠』在外地曾勝二千一百米賽事，今次參考其外地賽績而報爭長途，賽前我有點信心，也有叫馬主入場打氣。其實蔡明紹近仗策騎此駒發揮很不錯，但由於今仗是跑長途，我認為配潘頓會更合適，所以才易配。」

馬場浮世繪
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