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﻿馬場浮世繪——莫雷拉一八年好頭好尾

2018-12-30 列印
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　　昨日是二○一八年最後一次賽事，尾場由莫雷拉策騎蔡廄的「邊個邊個」取勝，翻查記錄，原來今年元旦的首場賽事，同樣由莫雷拉勝出，當時他為時廄「勇晉神駒」建功，都算好頭好尾！

馬場浮世繪
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