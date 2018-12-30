  • 2018年12月30日 星期日
  • 15º
  • 62%
熱門： 寒冷天氣林嶺東劉德華許Sir公立醫院

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——苗廄六百W練者缺席

2018-12-30 列印
Previous Next

　　蘇兆輝昨日梅開二度，分別為葉廄「錢途再現」及苗廄「珍珠鳳凰」報捷，其中後駒是苗禮德在港第六百Ｗ，不過練者身在家鄉南非度假而未有拉頭馬，有點美中不足。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd