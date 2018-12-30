﻿馬場浮世繪——苗廄六百W練者缺席

二〇一八年快將完結，這一年民意變化尤大，最突出的是政治退潮，最近一個民調可以見到這種變化。 港大民研在本月十七至二十日隨機抽樣電話訪問一千名香港市民，他們認為政府最需要處理的，最多仍然是房屋問題（佔41%），創一九九四年同類調查以來新高；其次為經濟問題（12%），和醫療衛生問題（11%），指政府最需要處理政制問題的只有6%，比去年的15%急跌九個百分點，變化最大。從市民關心政制發展的比例急跌，可見政治急促退潮的趨勢。 我和民調專家談過，對香港的民意走勢有一個較深的了解。我們經常講民意，究竟是講哪個範圍的民意？至少可以分三層，第一層是能調查出來的民意，是普羅的市民。香港有七百...

2018-12-29