馬場浮世繪
馬場浮世繪——錢途再現從化特訓收效
馬場浮世繪
大會：保留昨晚門票稍後有安排 劉華突失聲個唱腰斬
歌手劉德華月中在紅館舉行一連二十場的跨年個唱《My Love Andy Lau World Tour-Hong Kong 2018》，昨晚第十四場舉行至約九時零五分，演唱《如果有一天》時，因喉嚨發炎無...
2018-12-29
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內地應對非洲豬瘟 禁調運生豬現豬肉荒
中國農業農村部初期為應對非洲豬瘟疫情，禁止調運生豬，但此舉卻令各地出現豬肉荒。當局昨日發出通知，容許符合特定條件的養豬企業，在省內與屠宰企業「點對點」調運生豬。另一方面，台灣人心惶惶，有網民在面書分享在中國廣東懷疑吃到有問題的豬肉。 據農業農村部昨日發佈的《關於規範生豬及生豬產品調運活動的通知》，疫區所在的縣應暫停生豬及生豬產品調出本縣，疫區所在的省暫停生豬調出本省。當中規定了豬隻調運的過程，調運的種豬、商品仔豬以及實施「點對點」調運的出欄肥豬都需要抽血檢查，進行非洲豬瘟測試；出欄前十五天向當地動物衞生監督機構申報檢疫，相關記錄需保存半年以上。 台網民疑食問題豬肉 另一方面...
2018-12-29
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47%受訪民眾歸咎特朗普 美政府停擺拖至下周三
美國聯邦政府局部停擺已經持續了六天，仍然沒有轉機。參、眾兩院周四晚上分別召開會議，但大多數議員仍然放假，議事廳內冷冷清清，草草決定把商討預算的議程押後至下周三，會議開了數分鐘後便宣告休會。看來，兩大黨都不急於解決問題，目前的困局勢延續至明年初。最新公佈的民意調查結果顯示，四成七受訪者把現時的亂局歸咎於總統特朗普，有三成三人認為錯在民主黨。 周四是這一屆國會的最後一天會議，明年一月三日復會後，眾議院便會由反對黨民主黨控制。眾議院的會議開了不足三分鐘，民主黨議員麥戈文一度提出採取措施，讓現時關閉的政府部門和機構重開，運作至明年二月八日，但其他議員不予理會。他的咪高峰更被關掉，被...
2018-12-29
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天賦海灣遠眺吐露港海景
大埔白石角背山面海，鄰近科學園和白石角海濱長廊，環境清幽。大型屋苑天賦海灣，正位於此。是次介紹其中溋玥‧天賦海灣的頂層特色戶，實用面積1,570方呎，採3房2套間隔，並擁逾千呎的天台花園，可隨意種植花...
2018-12-29
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恒指收報25504 中石化再挫5%
臨近年尾，在期指結算日，港股市況例牌淡靜，窄幅靠穩，恒指整日於25500水平反覆上落，好淡爭持，全日高低位分別見25600及25416，波幅183點，收升25點，報25504，全周跌249點；國指則收升1點，報9992，全周累跌108點；成交持續淡靜，僅得469.59億元，是三年以來最低的全日成交。 據報指中石化（386）爆出「炒燶油」事件，其子公司兩名高級管理層因原油投資失利而被即時停職，傳出投資損失高達百億港元；中石化未止跌，股價再挫，最低見5.37元，收市跌5.09%報5.41元，為表現最差藍籌股。 濠賭股全線上揚 中證監副主席李超指出，加快外資控股證券公司、...
2018-12-29
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新紅人爆廠
過了一個快樂聖誕快後，利物浦今晚英超新年快車作東大戰阿仙奴，要為一八年畫上完美句號，很可能要靠中場法賓奴泰華利斯。這名巴西國腳和槍手的盧卡斯托拉拿同樣近期愈戰愈勇，惟前者還有韋拿杜姆等好幫手，今仗勢合力技壓被豬隊友拖累的托拉拿率紅軍贏形勢又贏波，主勝去馬。（Now621台周日凌晨1:30直播） 今夏由摩納哥來投的法賓奴季初未能即時適應新環境，直至十月中作客2:0擊敗哈特斯菲爾德一戰才後備上陣，在英超處子登場。幸而，此子表現漸入佳境，近三場聯賽除了合共四次搶截，還收錄一球兩助攻，前曼聯名將加利尼維利盛讚他並非一般防守中場，而是由守轉攻的節拍器：「普通防中只會橫傳或回傳...
2018-12-29
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Party Time!小朋友禮物精選
過兩天便是除夕，大家可能已準備好慶祝活動，各位家長肯定為如何揀選小朋友禮物而頭痛吧！Zoey特搜玩具獨家優惠，讓各位爸爸媽媽可以買得精明。 小朋友都是三分鐘熱度，購買玩具就當然要精明入貨，好似...
2018-12-29
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報答愛妻甘苦與共逾30年 梁家輝樂做「阿四人夫」
今年「登六」嘅型爆人夫梁家輝，早排替好友B哥哥(鍾鎮濤)嘅紅館個唱上扮英國樂隊Queen已故主音Freddie Mercury搶晒Fo。私底下，佢好enjoy做family man，就算拍緊戲都不時同...
2018-12-29
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巴士的點評——政治退潮 民生為大
二〇一八年快將完結，這一年民意變化尤大，最突出的是政治退潮，最近一個民調可以見到這種變化。 港大民研在本月十七至二十日隨機抽樣電話訪問一千名香港市民，他們認為政府最需要處理的，最多仍然是房屋問題（佔41%），創一九九四年同類調查以來新高；其次為經濟問題（12%），和醫療衛生問題（11%），指政府最需要處理政制問題的只有6%，比去年的15%急跌九個百分點，變化最大。從市民關心政制發展的比例急跌，可見政治急促退潮的趨勢。 我和民調專家談過，對香港的民意走勢有一個較深的了解。我們經常講民意，究竟是講哪個範圍的民意？至少可以分三層，第一層是能調查出來的民意，是普羅的市民。香港有七百...
2018-12-29
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馬場浮世繪——天池怪俠蘇偉賢贏二百W
蘇偉賢昨日憑「天池怪俠」贏馬，雖然這場頭馬是其從練後第二百Ｗ，不過練者似乎忘記了，賽後要別人提醒，才知道自己邁向新里程，因此立即O嘴做出「二」字手勢，表情趣怪兼興奮！之後蘇偉賢表示：「『天池怪俠』在外...
2018-12-30
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