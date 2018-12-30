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﻿馬場浮世繪——錢途再現從化特訓收效

2018-12-30 列印
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　　「錢途再現」昨日在蘇兆輝胯下開齋，前駒團體成員黃啟華透露：「『錢途再現』懶性很重，但經過從化操練後，狀態明顯進步，所以季初已能跑第二，航哥見此駒對此受落，因此今次賽前又送牠北上受訓，結果終於贏馬而回。」

馬場浮世繪
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