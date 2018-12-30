﻿潘頓復出做騎師王 方嘉柏蘇兆輝起孖 沙田四十周年動力爆發

昨日補賽是二○一八年最後一戰，重頭戲是沙田馬場四十周年紀念盃，結果由何廄「動力爆發」爆冷捧盃，但騎者巫顯東因犯規被罰停賽兩日。至於潘頓與方嘉柏合作勝出「舞士精神」，練者另贏「領闖者」起孖，騎者則另有一亞兩季，復出即成為騎師王。而蘇兆輝則憑葉廄「錢途再現」及苗廄「珍珠鳳凰」梅開二度。



昨日唯一錦標是沙田馬場四十周年紀念盃，結果巫顯東策騎的「動力爆發」開齋捧盃，賽後練者何良指：「『動力爆發』上仗初出跑泥賽之後，我本想安排多跑一場泥地，但牠游水時有小傷，所以未能上陣。事實上，此駒剛戰雖然落敗，卻顯示甚有質素，今次轉戰草地，賽前我吩咐騎者巫顯東，若馬兒早段不夠快便讓其順走，切勿操之過急，結果他一一辦到，加上對手不強，所以成功取勝。」



除了巫顯東之外，黃俊和潘明輝也有頭馬進帳，替華將在二○一八年的最後賽事畫上完美句號。其中黃俊憑「銀照收」食頭胡，練者沈集成表示：「『銀照收』在從化試泥閘曾經交出不俗走勢，甚至上仗表現也不錯，只是沿途走二疊稍輸蝕。看過今仗之後，此駒泥地性能明顯不錯，所以下仗仍會角逐泥地，途程則以一哩及千八為目標。」



而潘明輝則憑「龍鳳情祥」爆出三十八倍大冷W，馬主團體成員麥顯坤透露：「賀賢雖然身在外地，但曾向成員表示『龍鳳情祥』有點質素，今仗會全力一試，最終帶來驚喜，當然潘明輝的出色發揮亦值得一讚。」



另一方面，方嘉柏昨日憑「領闖者」及「舞士精神」起孖，練者賽後高興地說：「『領闖者』今仗終於開齋，令我鬆了一口氣，牠的型格甚佳，可是陣上卻不肯盡全力競跑，幸好今次終於降下五班賽競逐，且鞍上人史卓豐留放出色，早段替馬兒找到遮擋，入直路抄大外檔發力上前，並在終點前擊敗對手。現在我最希望此駒開竅後繼續有好表現，以其質素來說，回到四班負輕磅，仍然可以爭取頭馬。」



「我很高興再為郭富城訓練馬匹，他是一位君子，非常客易溝通。今次『舞士精神』初上戰陣，令到場內氣氛非常熱烈，贏馬固然令我更高興。此駒取勝姿態雖然出色，但牠只是三歲馬，仍需要六個月才開始踏入成熟期，所以賽後會安排休息，讓其有足夠時間進步。」方嘉柏續道。



記者：文傑、亨利