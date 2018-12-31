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馬場浮世繪——明日入場送好運手提袋

2018-12-31 列印
  明日沙田馬場將上演「好運1月1」賽馬日，入場市民可獲贈好運手提袋一個，禮品派發至第六場開跑前，先到先得，送完即止。此外，藝人劉佩玥及余德丞將化身成為「好運之星」，穿梭沙田馬場公眾席廣場與入場馬迷見面並大派好運。而三Ｔ彩池亦將動用三Ｔ儲備，估計10元一注獨中正獎的彩金可達$1,800萬，另第七場及第十一場的四重彩及四連環彩池亦將各注入一百萬多寶。

馬場浮世繪

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