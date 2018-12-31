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馬場浮世繪——神速寶田泰安寄望殷

2018-12-31 列印
  「神速寶」剛戰角逐谷草一千米後追上名，執韁的田泰安表示賽前其實全無信心，畢竟此駒跑一千米實在太短，如今能上名證明其評分有利。明日此駒以原裝配搭角逐上季曾力拼僅負「首飾大帝」得第二的千六米，田泰安指經一輪操練及試閘後，馬兒狀態更進一步，跑千六米更合腳法，爭勝機會必比上仗高。

馬場浮世繪

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