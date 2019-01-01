勝在有方——安騏轉倉威力大

「安騏」於上手麥菲文馬房時常跑三至六名，整體演出算準而僅交出三班中級水準，但一再可負重留後而以終極時速22秒幾衝近，已知爆發力不差。剛戰轉馬房初出，體重急跌，早段竟可跟前，彎位已移出外疊望空，末段一衝便交出22秒6之竄勁，即使賺慢步速，但同樣賺形勢之「四通八達」也全無威脅之力，另同樣守好位之當打PPG精英「威進駒」亦被拋離兩乘半，以後駒之前一仗能輕勝計，此役已提升至三班頂分量，原來轉馬房後威力大增。本身在外地曾打疊三仗入前兩名，今隔三星期再出，細馬體重微升，如肯再於二、三疊跟好位，當可再在慢步速下衝贏。



「怪獸家長」剛戰起步受擠而墮至尾列，遇上慢步速兼在直路受阻，敗不足據，可當作一次大閘，今改用騎功有進之潘明輝，只要早段不太後，久未交代之馬有力出冷。「鑽飾明駝」上仗喜見跑法添機動，鄰近兩匹對手已再勝，休了一個月，望可為馬房破悶局。



方駿暉