重點出擊——牛精大哥強組精品

剛周六「勁揪」突如其來以十八倍闖進冷Q腳，看牠之前一仗久休復出，跑谷草千八米還大敗十五個馬位，事後檢討由蟲變龍之原因，無非是在陌生場地製造大敗賽積，當大部分人以為牠受傷患困擾，無法跑回昔日水準，殊不知原來是配合馬房大舉出撃的重要一員；同日還有「銀照收」初跑泥地及換上見習生減磅爆冷W。日後遇上這些因轉移場地而換來分頭的情況，大家切勿掉以輕心。



第四場「牛精大哥」季內初出列陣總場次164，該賽早段步速超快，三甲馬盡是後上分子，前置馬統統潰不成軍，當中包括「快樂旅遊」、「英之友」、「清福」及「海之濤」，但這四駒再出皆可贏馬或入位，可見該役步速何等不利前置。「牛精大哥」也是步速受害者之一，隨後報跑田草千四而最終退出，及後又轉戰泥地，可能是幕後屬意質新馬作不同嘗試。今次返回較有根據的場地及路程，本身屬總場次164的強組精品，無論如何都要捧場。



安西教練