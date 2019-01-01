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伊仁絮語——新年伊始醉開心

2019-01-01 列印
　　第二場「奔馳寶馬」上仗於直路階段未能望空，最終得第六名，認真欠運。上季曾跑四班千六僅負於「醒目再臨」得亞軍，現評分較當時更低，照計應有反彈能力。再者，以往雷神騎此駒一次即取勝，可見人馬合拍，今次故劍重逢絕對如虎添翼。難得今仗遇上馬少場合，早段取位應更容易，蘇保羅今季僅得四場頭馬，定必盡力爭取表現穩定軍心。

　　第五場「醉開心」是出自「匠心獨運」的自購馬，來港後七戰無功，並由三班降至四班，上仗終於交出走勢，雖然被頭馬「聰明導彈」拋離三乘多，但本身與第六名的「自然君子」相距僅半個馬位。最近「自然君子」再出能提升名次，看來「醉開心」也應有力反彈，若果今仗遇上較快步速，形勢將更有利。對手可留意漸見上力的「明德之星」。

Ian

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