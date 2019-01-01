伊仁絮語——新年伊始醉開心

第五場「醉開心」是出自「匠心獨運」的自購馬，來港後七戰無功，並由三班降至四班，上仗終於交出走勢，雖然被頭馬「聰明導彈」拋離三乘多，但本身與第六名的「自然君子」相距僅半個馬位。最近「自然君子」再出能提升名次，看來「醉開心」也應有力反彈，若果今仗遇上較快步速，形勢將更有利。對手可留意漸見上力的「明德之星」。
Ian
二○一八年踏入倒數時刻，今晚除夕維港上空將燃放「萬花筒」煙花，歷時十分鐘，壓軸一分鐘會呈現四十五個七彩圖案，迎接二○一九年的到臨。天文台預料今晚天公做美，晚上下雨機會不大，且會吹清勁北風，有助吹散煙霧...
2018-12-31
內地天氣持續寒冷，中央氣象台繼續發佈寒潮及暴雪黃色預警。中央氣象台指，氣溫低至冰點的省市已經擴展到廣西北部、湖南南部一帶，貴州、重慶、廣西、湖南多地突破有紀錄以來十二月的最低氣溫。而湖南部份地區鐵路路段更因暴雪而延誤。 廣州昨早八時錄得六點五度，廣西南寧只得三點八度。四川、重慶、雲南、廣西等十多個省市都有雪，而湖南中北部、湖北東南部等地部份地區降雪量達到暴雪級別。湖南旅遊熱點張家界全市都降暴雪（見圖），其中永定城區和慈利城區積雪都高達十一厘米，桑植城區更高達十二厘米，當地部份地區鐵路路軌被積雪覆蓋，多班途徑湖南境內的高鐵和列車都有延誤，鐵路部門正在加緊清理路軌積雪。 中央氣...
2018-12-31
英國國際貿易大臣霍理林接受傳媒訪問時指出，如果國會下議院否決脫歐協議，英國可能有一半機會停止脫歐。 根據安排，英國需要在明年三月二十九日脫歐。脫歐協議原本在本月交付國會表決，但文翠珊承認不能通過的機會很大，而將表決推遲。 國會則預定明年一月十四日對脫歐協議進行表決。而英國脫歐開啟了多種可能性，從無貿易協議的硬脫歐，到取消脫歐都有。 霍理林被視為脫歐派的領軍人物，他在接受《星期日泰晤士報》訪問時說，國會通過脫歐協議是令英國百分百肯定脫歐的唯一途徑。但如果協議遭否決，他不肯定脫歐的機會會多於一半。 文翠珊的首席歐盟顧問羅賓（Oliver Robbins）一直與歐盟進行談判，磋商...
2018-12-31
二手市場節日氣氛濃厚，業主為求沽貨離場，議價空間逐漸擴闊，紛錄低市價成交，馬鞍山新港城中層，面積568方呎，以739萬成交，每呎造價約13011元，低市價約10%。 中原分區營業經理胡耀祖表示，馬鞍山新港城A座中層4室，面積568方呎，屬3房間隔，以739萬成交，每呎造價約13011元，低市價約1成，新買家為換樓客。 名城2期低層沽售 呎價1.39萬 世紀21奇豐分行經理王兆昌指出，大圍名城2期3座低層SA室，面積741方呎，屬3房1套另設士多房間隔，早前以1400萬放售，經多番議價後以1030萬易主，每呎造價約1.39萬，低市價約14%，並創屋苑成交價及呎價今年以來新低。...
2018-12-31
美國總統特朗普與國家主席習近平上周六通電話，聲稱中美貿易商談取得重大進展。時富金融優越投資部顧問黎永良認為，本周港股會受「政治市」波動，消息或吸引炒家博反彈，惟今天除夕只得半日市，成交或持續偏淡。 ...
2018-12-31
珀斯光輝澳職開季戰績彪炳，除了新帥普波域治領軍出色，新加盟的中場伊高路美迪斯同樣功不可沒。今午聯賽將帥雙劍合壁，可望領軍作客擊倒榜尾的中岸水手迎接一九年。 （Now638、有線614、654台今午4:00直播） 光輝去季澳職僅排第八，為了改善戰績，今季成功邀請曾率西悉尼流浪者問鼎一四年亞冠錦標的教頭普波域治外，還簽入廿三歲澳洲中場伊高路美迪斯。出自拉素青訓的後者今季九輪聯賽獨取六球兩助攻，成為陣中神射手外，還助球隊取得六勝兩和一負，今仗若全取三分還可獨佔榜首迎新年，將帥勢更落力爭勝。 水手今季澳職未贏過 水手今季演出差勁，現時僅得兩和七負，成為澳職唯一仍未敲響勝鼓的...
2018-12-31
近期手機商爭相推出採用新概念的全熒幕手機，當中vivo NEX雙屏版率先以前後雙芒示人，一機兩面睇之餘，同時帶來雙視窗工作，既可借助背芒加強打機操控，亦可以讓被拍者從背芒看到自己的Pose，正反兩面各...
2018-12-31
憑電影《龍虎風雲》奪得1987年電影金像獎最佳導演的林嶺東，前日（29日）下午在馬鞍山寓所，被妻子發現昏迷牀上，救護員到場時已證實死亡，終年63歲。有指林導疑感冒猝死家中，其突然離世，震驚娛樂圈！其中...
2018-12-31
今日除夕，大家懷着期待的心情，迎接新一年到臨，同時須做好準備，面對新一年的挑戰，最受港人關注的大事，非中美貿戰莫屬。由於美國總統特朗普動作多多，中美之間的博弈充滿變數，波譎雲詭。 特朗普上台後，美國對華政策改變，力圖遏制中國，彰彰明甚。不過，特朗普針對中國之餘，本身在國內四處點起火頭，為了撲火自救，有需要時又會向中國釋出善意，以爭取政績，緩和國內的不滿。 以中美貿易戰為例，起初時特朗普擺出強硬姿態，但與中國主席習近平會面之後，雙方休戰九十天。日前他在推特留言，聲稱與習近平通電話之後，中美商談取得「重大進展」，並指雙方一旦達成協議，「將是非常廣泛，涵蓋一切範疇和糾紛」，忽然報...
2018-12-31
第二場五班一六○○米。「新界之星」在四班要取勝或需一點運氣之助，不過落到五班則必然超級，所以季內147場次初落五班兼配潘頓，即使排在不利的十檔起步，賽前筆者亦充滿信心，可惜陣上真的不幸要全程走三疊，最後只能跑回一席負不足一身位的第三。 若詳細分析「新界之星」這個第三的水準，先看同場賺了貼欄之利取勝的「潮州小子」，接戰回升四班也再入Q，初步看來整體賽事水準已不差。至於「新界之星」因走三疊而敗，這個三疊又有多大影響呢？當天全日共有四匹馬走三疊上名，數字上不算太少，但除了「新界之星」之後尚未再交出戰功之外，「帶榮來」之後兩仗都再打疊入三甲；「請跟我來」再出補中之餘，升上三班也再入...
2019-01-01