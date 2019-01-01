翠絲過兩關——帝豪福星老實人

第二場五班一六○○米。「新界之星」在四班要取勝或需一點運氣之助，不過落到五班則必然超級，所以季內147場次初落五班兼配潘頓，即使排在不利的十檔起步，賽前筆者亦充滿信心，可惜陣上真的不幸要全程走三疊，最後只能跑回一席負不足一身位的第三。 若詳細分析「新界之星」這個第三的水準，先看同場賺了貼欄之利取勝的「潮州小子」，接戰回升四班也再入Q，初步看來整體賽事水準已不差。至於「新界之星」因走三疊而敗，這個三疊又有多大影響呢？當天全日共有四匹馬走三疊上名，數字上不算太少，但除了「新界之星」之後尚未再交出戰功之外，「帶榮來」之後兩仗都再打疊入三甲；「請跟我來」再出補中之餘，升上三班也再入...

2019-01-01