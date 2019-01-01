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翠絲過兩關——帝豪福星老實人

2019-01-01 列印
　　原來霍利時對上三季元旦日都有馬贏，今次他出馬六匹，應以「老實人」最有希望為馬房建功。

　　「老實人」雖然後勁不俗，但每次排外檔便因留得太後，常常後追不及。上次初上三班作賽便遇此難題，最終在不利地追回一席第六，論演出其實頗佳，相信其實力應可站穩三班。今場排六檔不需留得太後，加上對手大多實力平平，已有不俗贏面。

　　「帝豪福星」在國際賽日初出即勝，而且所造時間只比一級賽頭馬「紅衣醒神」慢四線，可知其厲害！今次升班上陣看似不利，然而只要交回上仗水準，對手應該難越雷池，連捷可期。

珊翠絲
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