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﻿鍊金手記——超磅凸顯 騎師鬥志

2019-01-02 列印
  筆者年少時曾幻想當騎師，可惜身高體重早已超標，看過不少關於騎師的日常飲食介紹後，更加確認自己並非騎師材料。

　　騎師陣上體力消耗甚大，但同時又要控制體重，當中苦況，實非外行人所能領會。部分外籍騎師如布達德及郭能等，身形相對高大，更往往因未能策騎輕磅馬而直接影響成績。

  馬會公佈騎師的最低負磅，其實已差不多達到騎師們的體重下限。不少騎師均表示，若要保持該磅位，可能賽日前要節食，甚至賽事期間焗汗減磅。

  故此，若發現騎師揀選超磅馬上陣，已間接反映對該駒的重視。如上周末潘頓的「天池怪俠」及蘇兆輝的「電玩皇者」，分別超一磅及兩磅上陣，結果取得一贏一位。既然騎者心中有馬，投注時必須考慮。

燈神
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