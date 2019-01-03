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﻿馬場浮世繪——外遊練馬師陸續回港

2019-01-03 列印
　　上周末離港出外過新年，因而缺席元旦賽事的高伯新，將於日內回港，周日肯定會在場督戰，今次他出賽馬數目雖然不多，但實力絕對不弱，其中「有理共想」近來兩連勝，今次將挑戰三級賽洋紫荊短途錦標；另外「心思熟慮」上場力拼僅負，周日轉戰泥地千二米，亦具機會爭勝。

　　另一邊廂，上月中離港返南非度假的苗禮德和霍利時，亦將於日內回港。

馬場浮世繪
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