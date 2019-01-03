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﻿馬場浮世繪——潘頓操藍天堡馬備戰遠征

2019-01-03 列印
　　徐雨石馬房的「藍天堡馬」，昨晨由冠軍騎師潘頓過檔，與廄侶「蒙古傳奇」在大圈拍跳，似乎是有意為稍後遠征杜拜易配做準備。「藍天堡馬」上場跑泥地千二米，雖然負一三三磅並遇上不利場地，但仍以全組最快的末段時間追回一席第四，表現不俗，今課操練已加強配搭，當然是希望增加遠征羸馬的把握。至於徐雨石會安排牠直接報爭三月三十日舉行的杜拜金莎軒錦標，還是先於二月二十一日競逐北風錦標，爭取入選大賽的資格，據知暫未有定案。

馬場浮世繪
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