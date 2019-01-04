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﻿馬場浮世繪——南莊瑞寶走甩人馬俱無礙

2019-01-04 列印
　　昨晨接近七時左右，楊明綸策騎第四場呂廄初出馬「南莊瑞寶」出操，可是馬兒在隧道內拋下騎者，並獨自走回機坪，幸而很快便被在場的馬房工作人員捉回，而因其奔跑的路程甚短，也證實並無受傷，於是楊明綸可重新上馬到大圈快跳。「南莊瑞寶」今仗賽事由楊明綸操足而臨，而呂健威已連續十二次賽事無馬贏，必有一出即拼的決心。

馬場浮世繪
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