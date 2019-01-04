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﻿馬場浮世繪——李寶利建議金碧科留後追

2019-01-04 列印
　　「金碧科」由上季後期開始，差不多每次出賽都備受注視，始終卻未嘗一勝，周日回配季初策騎牠上過名的李寶利，角逐第六場四班千四米，騎者表示以其策騎「金碧科」的經驗，應以留力衝一段的跑法最合適，如果早段擺得太前，只會影響後勁。李寶利又指出「金碧科」今仗排十四檔，隨時有走外檔蝕位的可能，所以他將向鄭俊偉提議，早段將馬匹留守在後，待到末段全力發揮後勁，希望馬兒能有突破表現，贏回一場頭馬。

馬場浮世繪
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