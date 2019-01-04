﻿張氏理論——香港冬季 最合跑馬

新年前後七天內跑了廿九場賽事，這一兩天才算是有個小休。在八、九十年代，馬季為時僅九個月長，但每月都有一次星期三不跑馬，讓圈中人可回氣。這不是叫大家外遊，而是有兩三天無排位表在手，可以略為輕鬆。當年每季只跑七十次，年來卻不斷增加，先是七十八次，再加到八十三次，目前八十八次真是飽和。更甚的是海外賽日亦由十五天加到廿三天，但因世界各地氣候不同，一、二月香港賽馬正高峰，外地卻是空檔，故此際無越洋轉播。



英國冬天的平地賽事，是跑全天候跑道，出賽馬的級數較次，而騎師在這段日子所贏的頭馬，更不會計於全季的成績中。澳洲如今剛是夏天，要到二月尾才展開秋天嘉年華，於是一月香港唯一轉播的海外賽日是南非馬。當然，杜拜目前也值賽馬季節，但要到二月尾才開始跑大賽，三月尾跑罷世界盃即停戰。而香港因處於亞熱帶，一、二月的冬天不太寒冷，正是賽馬的好日子。敵退我進，也成了歐洲大騎師來客串的好時機。



張福元