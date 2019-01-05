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﻿馬場浮世繪——多名利在澳洲出售

2019-01-05 列印
　　二○一三年香港瓶冠軍「多名利」，現年已十一歲，在港退役後被安排運到澳洲配種，可是其所在的Muskoka牧場日前突然刊登出售「多名利」的廣告，不過叫價多少，又或其配種後出現甚麼情況，則沒有進一步報道。

馬場浮世繪
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