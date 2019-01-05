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﻿馬場浮世繪——請跟我來收復前失

2019-01-05 列印
　　莫雷拉明日將策八駒出賽，其中「請跟我來」上仗成為全熱門跑第二，今次在同一班次、路程再戰，莫雷拉表示從此駒前仗大勝的表現來看，已證明牠具有良好質素，而上場則是敗於欠運，否則應可以走得更接近。騎者又指隨着出賽經驗漸多後，可憧憬「請跟我來」會再有進步，並期望今次可收復前失。

馬場浮世繪
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