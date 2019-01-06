﻿勝在有方——紫雲星態起再贏

「紫雲星」上季中兩勝四班後，上到三班跑田草千二米排外檔，力搶切入段段快開下，也僅輸給季內兩勝二班賽之「有理共想」半身位。再出於泥地步速和場地不利前置之雙重劣勢下僅敗，當時常可交出三班中上級水準。其後體力回落而減分甚快，今季初出於四班谷草入位後表現反覆回落，但剛戰換上蘇兆輝即在泥地千二米一放到底，段段快開下於不太利前置之場地能彈離「笑春風」，總時間比另一組頭馬「金湶德」快0.41秒，應屬出色頭馬。石廄此類新勝馬如「電訊兄弟」常可持續，加七分仍留在四班出賽，跑起狀態後又可像上季中和外地般連場見好。



「狀元才」今季初出能以終極時速克服劣勢而衝得殿軍，於四班時刻有利。剛戰際遇太差才敗，早前泥閘戴眼罩走勢吸引，屬前駒最強對手。「超然」剛戰末段比兩匹四班頭馬快得多，排檔內移或可跟五至七位，回到四班仍有三甲機會。



方駿暉