﻿翠絲過兩關——冰糖葫蘆紅麗舍

第四場四班一二○○米泥地。今次葉廄終於為已減夠分的「盛勢」季內首次報跑千四米勝程，更扳上潘頓，即引來萬人注目。不過勿要忽視回師泥地千二米的「心慷慨」，情況與「盛勢」其實頗相似。 「心慷慨」雖然兩捷皆谷草千二米，但上季中之後，四次在三班跑泥地此程得季、殿各一，而且例追一段勁，此程性能未必下於谷草。其中在645場次末段後上之路未盡暢通，但追勢不遜在該仗跑第二的「電玩皇者」，後駒最近在三班泥地千二米第二度上名，證明其此程能力確有三班中級水準，伸算「心慷慨」跑泥地的競爭力亦起碼有三班邊線水平，若用於四班必夠爭勝。 最近兩仗「心慷慨」在評分處於六十二分的降班邊緣之下，葉楚航安排牠打疊...

2019-01-06