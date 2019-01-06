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﻿翠絲過兩關——冰糖葫蘆紅麗舍

2019-01-06 列印
　　「冰糖葫蘆」近仗由潘明輝騎開，但騎者今場選擇為近期操開的「盈豐飛駒」上陣，可能是睇中後駒在外地有膠沙地賽績根據。不過筆者仍然認為「冰糖葫蘆」回爭一哩，更有吼捧價值，畢竟牠早前能贏千二米，全靠有超快步速之助才成事，以其落腳之慢，現時跑一哩才合腳法，況且此程的往績絕不比短途差，希望能贏馬而回。

「紅麗舍」上仗初跑谷草，由於場地陌生，落第不可作準，本身今季兩戰田草千八米都有好演出，今次隔紗再來，可以再追。

珊翠絲
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