﻿伊仁絮語——暴風俠里程未盡

第五場「有獎」上仗在田泰安胯下竟在轉彎前加速，入直路時已帶離對手三個馬位，可惜最後二百米無以為繼，最終僅得第四，負於評分有利的「合拍威龍」，以該賽表現計，可說頗為精采。此駒父系為美國一級賽盟主「戰歌」，泥地性能超卓，雖然牠從未在泥地出賽，但曾跑軟爛地贏馬，本身試泥閘亦曾交出不俗走勢，今仗強配潘頓，加上騎練合作成績甚理想，值得高度注視。



第六場「暴風俠」上仗終於在五班打開勝門，儘管直路早段仍居包尾，於三百米處時仍然未能望空，但最後二百米望空後，立即交出凌厲的衝刺，贏馬姿態極出色。今仗雖然回升四班，但本身出賽次數不多，里程應該未盡，同場強手也不多，應可憑藉輕磅之利取得連捷。其他賽駒如「好運」、「精算齊同」及「猴王駒」等均在剛戰上名，近態亦佳，可以作為配腳。



Ian