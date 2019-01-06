﻿重點出擊——連利之星佔上風

第九場「連利之星 」至今八捷，倘生於八、九十年代，並非甚麼稀奇事，皆因當年馬口較少，競爭沒有現時那麼激烈。上季其成就更上層樓，整季勁奪三W，而其中一仗更突破場地界限，首次於沙田千四米贏馬，蹄下敗將「牛精叻仔」及「都靈紅星」之後都紛紛上名及補中，加上牠是蝕盡慢步速之下後上輕勝，顯然並非低水準之作，怪不得升班之後，仍能在首本路程谷草再捷。



蘇保羅訓練「連利之星」功夫一流，馬兒經得起頻密出賽並不容易，如今輾轉又重返三班。回看今季總場次118田草千四米的走勢，此駒並無因為上季三捷而走樣，查當天的跑道極不利三疊，而牠誠是最大受害者，加上早段步速極慢，本身沿途走外疊，最終卻沒有被大幅拋離，而走二疊的「有理共想」及「精算風暴」，其後各自兩捷，而「連利之星」只與這兩駒相差個多馬位過終點！以該役水準伸算，「連利之星」今仗回降三班，憑藉本身甚具彈性的跑法，形勢佔盡上風。



安西教練