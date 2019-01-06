﻿重點出擊——連利之星佔上風

蘇保羅訓練「連利之星」功夫一流，馬兒經得起頻密出賽並不容易，如今輾轉又重返三班。回看今季總場次118田草千四米的走勢，此駒並無因為上季三捷而走樣，查當天的跑道極不利三疊，而牠誠是最大受害者，加上早段步速極慢，本身沿途走外疊，最終卻沒有被大幅拋離，而走二疊的「有理共想」及「精算風暴」，其後各自兩捷，而「連利之星」只與這兩駒相差個多馬位過終點！以該役水準伸算，「連利之星」今仗回降三班，憑藉本身甚具彈性的跑法，形勢佔盡上風。
安西教練
澳門踏入二○一九年不久，即發生警員開第一槍，非為追大賊，只是阻止內地人在賭場範圍內非法吸煙。澳門元旦起實施娛樂場所禁煙新例，一名警員在路氹城一間酒店外勸止數名違例吸煙的內地漢時，有人不服，企圖襲警，警...
2019-01-05
台灣金門上月底發現的死豬樣本，日前證實帶有非洲豬瘟病毒，台灣當局宣佈即日起暫停金門豬肉製品運至台灣本島兩星期，旅客亦不可攜帶相關產品。另外，金門昨晨再發現一隻死豬，估計是由大陸漂浮過來。 台灣海巡署昨日表示，上午八時四十分海巡人員接報，在金門的烏坵鄉小坵島海灘發現一隻死豬，由於小坵島上沒有養豬場，當局相信是在內地漂浮上岸，已封鎖現場。 台灣總統蔡英文亦到金門機場和碼頭視察防疫措施。蔡英文指，面對非洲豬瘟疫情要如臨大敵，如果有任何破口都難以承擔，因此要作最壞打算。 行政院長賴清德主持跨部門會議，質疑福建九龍江一帶並不是中國官方通報的非洲豬瘟疫區，如今小坵島亦發現豬屍，除了顯...
2019-01-05
以電動平衡車及共享滑板車著稱的Segway，推出了旗下首款自動送貨機械人Loomo Delivery，這是一款使用自駕功能和人工智能技術的送貨載具，渾圓的外形有如一個裝上輪子的小型電冰箱。 這款送貨機械人具有多種功能，以確保將包裹或薄餅等安全送到預定的接收者。它不但可以在人滿為患之中繞過室內障礙物，並且可以在建築物內搭乘電梯。 且Loomo Delivery可通過鏡頭作專門的演算法，以助導航，並且避免碰撞到牆壁。加上其頂部設有一個觸控屏幕，可以和取貨者互動。 Segway的母公司Ninebot希望，這款產品未來可以協助辦公大樓或是大型商場中的送貨作業。Segway同時推出了...
2019-01-05
作為2019年頭炮新盤，中國海外旗下的大埔天鑽，首批推出324伙應市，包括一房至三房連套房戶型，發展商提供最高18.5%折扣，折實平均呎價約12800元，一房戶折實價438.8萬起。 中國海外地產董事...
2019-01-05
市場憧憬人行降準「放水」，加上中美貿易談判有新進展，刺激中港股市昨日飆升。港股在新年連跌兩日後，受隔晚蘋果股價急挫及杜指大插逾600點影響，恒指低開118點，早段於兩萬五關爭持，其後傳出人行即將降準，加上中國商務部證實，美國副貿易代表將率領工作組於下周一及二訪華，與中國副部級官員會晤，磋商中美經貿議題。 上證創四年低後倒升 在好消息湧現下，中港股市應聲急彈，上證指數創逾四年低位後「絕地反擊」，帶動恒指以全日高位25626點收市，升561點，全周則升121點；國指收報10029點，漲194點，大市交投增至804.72億元。 收市後，人行公佈下調金融機構存款準備金率1個百分點，...
2019-01-05
曼聯在看守領隊蘇斯克查領軍下英超四連勝，進攻亦回復火力，就連加盟後一直表現不濟的翼鋒阿歷斯山齊士都有起色。該隊今晚英格蘭足總盃第三圈主場迎戰正在英冠力爭護級的雷丁，輪休下亦有「山神」孭飛，大勝無難度，讓球主客和讓兩球照捧「主勝」。 （香港時間今晚8:30開賽） 紅魔在英超四連勝期間合共轟入十四球，拉舒福特和保羅普巴等進攻球員悉數重拾射門鞋，雖然看守領隊蘇斯克查今仗或讓他們輪休，但上輪2:0勝紐卡素一戰僅後備上陣的盧卡古及連格，仍有足夠實力領銜鋒線。 再者養傷近一個月的阿歷斯山齊士上賽復出亦交出一次助攻，場上表現亦較換帥前好，蘇斯克查暗示今晚有意讓這位智利國腳擔正︰「...
2019-01-05
來自英國的品牌Accessorize向來以多元化見稱，如女裝飾物、手袋，以及女童頭飾、鞋履等均是熱門搶手貨，今次品牌的冬日大減價提供低至五折優惠，家長不妨帶小朋友一同精明掃貨。 Accessor...
2019-01-05
95年港姐冠軍楊婉儀(Winnie)近年與丈夫王帥勳銳意進軍教育界，兩夫婦先後與人合資辦學，惟過去幾年卻屢因幼稚園業務而捲入金錢糾紛，被入稟追討共逾600多萬元，更被揭以港姐真鑽百萬后冠抵押還債。官非...
2019-01-05
二○一九年一月三日，美股今年第二個交易日，迎來今年美股第一隻黑天鵝，出現一個黑色星期四，杜指大跌六百六十點，跌幅百分之二點八。其實美股在去年底聖誕節前已飛出一隻黑天鵝，杜指在平安夜已經暴跌六百五十三點，跌幅百分之二點九，美股正在反覆下插中。 有一幅圖諷刺美國總統特朗普，話有人提醒特朗普：「你可能捱不過風暴。」但特朗普低語：「我就是風暴。」這個諷刺很有哲理，大家不用提醒特朗普防範黑天鵝，他就是黑天鵝。會推冧美國股市和經濟的人，就是特朗普本身。 美股在去年底平安夜暴跌之後，特朗普發推特貼子抨擊聯儲局加息，話「聯儲局是美國經濟面臨的唯一問題。」其實換幾個字更對：「特朗普是美國經濟...
2019-01-05
第四場四班一二○○米泥地。今次葉廄終於為已減夠分的「盛勢」季內首次報跑千四米勝程，更扳上潘頓，即引來萬人注目。不過勿要忽視回師泥地千二米的「心慷慨」，情況與「盛勢」其實頗相似。 「心慷慨」雖然兩捷皆谷草千二米，但上季中之後，四次在三班跑泥地此程得季、殿各一，而且例追一段勁，此程性能未必下於谷草。其中在645場次末段後上之路未盡暢通，但追勢不遜在該仗跑第二的「電玩皇者」，後駒最近在三班泥地千二米第二度上名，證明其此程能力確有三班中級水準，伸算「心慷慨」跑泥地的競爭力亦起碼有三班邊線水平，若用於四班必夠爭勝。 最近兩仗「心慷慨」在評分處於六十二分的降班邊緣之下，葉楚航安排牠打疊...
2019-01-06