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﻿馬場浮世繪——陳嘉熙有望三月返港見習

2019-01-08 列印
　　去年十月畢業的潘明輝，剛周日策「旌暉」贏出三級賽洋紫荊短途錦標，認真可喜可賀。至於目前仍在見習期的兩位騎師，巫顯東尚差九場頭馬亦會正式畢業，估計有望在季內達標，屆時在陣騎師便僅餘黃俊是見習生。有見及此，馬會擬於短期內開會研究，是否應讓在海外已受訓一段時間的見習學員陳嘉熙，回港出任見習騎師。

　　陳嘉熙曾在紐西蘭客串兩年，然後在二○一七年底轉往澳洲南澳省繼續受訓，過去十二個月合共贏出四十八場頭馬，表現不俗。當地傳媒則報道，陳嘉熙最快將可在今年三月回港上陣，不過一切仍有待馬會牌委會研究後才作實。

馬場浮世繪
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