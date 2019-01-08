﻿馬場浮世繪——陳嘉熙有望三月返港見習

日本首都東京的交通大動脈環狀線山手線，周一首度公開測試自動駕駛。負責營運的JR東日本公司表示，希望透過測試找出技術問題，早日實現自動駕駛的目標。 因應人手不足，JR東日本公司從去年底就開始測試山手線自動駕駛，周一第一次在傳媒面前公開測試實況。負責自動駕駛項目的JR東日本運輸車輛部部長得永諭一郎表示，還有很多問題尚待解決，目前第一步是是實現高度自動駕駛。 日本神戶的港灣人工島線跟東京的臨海新交通臨海線（百合海鷗號）都是自動駕駛，像山手線每天載客量高達五百三十萬人次的重量級路線，有意導入自動駕駛，可說相當罕見。 周一測試的是JR東日本公司持續研發具備自動列車運行裝置（ATO）的...

2019-01-08