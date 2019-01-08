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﻿馬場浮世繪——五倉主赴澳揀蟀明夜缺席

2019-01-08 列印
　　澳洲神奇百萬黃金海岸周歲馬拍賣會，將於明日展開，大摩、鄭俊偉、丁冠豪於剛周日的沙田賽事完畢後，都已啟程前往當地，另外葉楚航和姚本輝亦已於昨日離港，故此上述五位倉主都不會督師明晚谷戰。

馬場浮世繪
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