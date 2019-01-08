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﻿馬場浮世繪——酒‧在快活谷次次送機票

2019-01-08 列印
　　Happy Wednesday在二○一九年的頭炮節目，是由明晚谷戰起，一連三次夜賽舉行的「酒‧在快活谷」！跑馬地馬場的啤酒園每次除備有美酒佳餚，也均設有獎自拍遊戲，每晚送出雙人來回機票。

馬場浮世繪
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