﻿輝灑自如——周歲馬有如璞玉

本文見報時，筆者剛好到達澳洲的黃金海岸，享受着夏日的陽光。可是縱有連綿五十二公里的海灘吸引着我，我下機後的第一件事卻不是到酒店登記，而是前赴神奇百萬的拍賣場，檢視由明天起開始拍賣的周歲馬。



在以前的愛倫、希斯、賓康年代，香港很多馬主都在周歲馬市場表現積極，當馬匹做好打底工夫在季初便運港。猶記當年的新馬賽事是由元旦日開始，也不乏好馬列陣。可是最近十年八載入口馬的文化已變，愈來愈多馬主寧願在年尾的兩歲試跑拍賣會入貨運港，準備上陣也要三、四個月，所以今時今日要到四月份才有新馬賽，而且報名往往只得小貓三幾匹。



投資周歲馬和兩歲馬的成本和風險是大不同，可是周歲馬如未經雕琢的玉石，不少王者都是在周歲馬的市場上被人捷足先登購入，所以國際間真正懂馬之人，多不會缺席周歲馬市場。



朱鎮輝