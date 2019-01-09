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勝在有方——陽明高高唞夠補中

2019-01-09 列印
　　「陽明高高」今季四歲於谷草連場見好，一出即鬥贏班底較高之「紫雲星」，其後轉到一哩，賺慢步速下跟其後加添1W1P之「快利寶」跑近，難度不低。再出表現更令人驚喜，於偏快步速下跟得急，末段仍能追近「悅目星光」，而後駒最近能以狂勝姿態氣走今次同場之「怡德」，難怪蹄下敗將「萬馬歡騰」再出也差點可贏馬，若「萬馬歡騰」值四班中級，本身至少有此班中上級水準。耗力後，可能跑田草一如眾多同父馬般場地性能欠佳，跟跑不足為據。回氣後隔一個月才再出，大馬體重保持，處大熟黃金期之PPG仍在進步中，如切入後像上仗般走二疊，可為馬房打破悶局。

「紫電明珠」季初頭四仗能得1W3P，老而未頹，剛戰段段快開才在末段乏力，雖然延遲報名加入，但用七磅生釋重負，賺形勢後可爭冷腳。

方駿暉
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