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伊仁絮語——同威強配破悶局

2019-01-09 列印
　　第一場「同威」在港十戰未獲獎金，但近三仗均所負不遠，看來漸趨成熟，加上評分下調不少，照計有力一爭。此駒於大前仗跑谷草千八採用前領策略，最後二百才被超級馬「型酒杯」超越，最終得第六，表現不差。上仗末段追勢也不俗，雖然今仗排位欠理想，但強配蘇兆輝，有助提升競爭力，可望打破悶局。

　　第二場「飛雲騅 」上仗起步反應一般，過了一千米處又搶口，轉彎前發力並走外疊，令末段呈現疲態，結果三甲不入。今仗方嘉柏替牠除去眼罩，希望可令馬兒走得輕鬆，同場有多駒放頭，這對「飛雲騅 」非常有利，值得高度注視。

Ian
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